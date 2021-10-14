" في شغل جامد اوي"..خالد سليم يروج لحفل إفتتاح مهرجان الجونة

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





علق خالد سليم علي الصورة قائلًا: "ترقبوا حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي،في شغل جامد أوي".







وفي سياق آخر،يقوم الفنان خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.







يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي