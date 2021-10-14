Advertisements

" في شغل جامد اوي"..خالد سليم يروج لحفل إفتتاح مهرجان الجونة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:43 ص
خالد سليم
خالد سليم
ايه عبد العزيز
نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


علق خالد سليم علي الصورة قائلًا: "ترقبوا حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي،في شغل جامد أوي".



وفي سياق آخر،يقوم الفنان خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.



يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه فن خالد سليم الفجر

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة الخلاف بين الشناوي والحضري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الأهلي أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. إلغاء فيلم حفل إفتتاح مهرجان الجونة

منذ 36 دقيقة

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يرحل مجانا في هذه الحالة

منذ 39 دقيقة

الكشف عن سبب تأخير تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"راقية وواعية ومثقفة".. هكذا وصفت نسرين طافش صديقتها نسرين الراضي

عمل فني جديد يجمع بين نسرين طافش وخالد سليم

بعد مشاركتهما في فيلمه الجديد"في القب".. خالد سليم لسوسن بدر وهالة فاخر:" نورتونا وكبرتونا"

صور.. خالد سليم فى كواليس أحدث أفلامه "في القلب"

شاهد.. نسرين طافش تتألق بأحدث إطلالة مثيرة (صور)

خالد سليم عن صفية العمري:" حبيبة قلوبنا كلنا"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

الكشف عن سبب تأخير تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements