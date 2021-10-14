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مفاجأة.. نجم برشلونة يرحل مجانا في هذه الحالة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني نادي برشلونة سيكون مجبرًا على التفريط في أحد لاعبيه مجانًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل نهاية عقده، بموسم كامل، في حالة واحدة.

مفاجأة.. نجم برشلونة يرحل مجانا في هذه الحالة
ويعاني برشلونة من أزمة مالية، دفعته للتخلي عن نجميه ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان في انتقالات الصيف الماضية.

وسعى برشلونة للتخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي في وقت سابق قبل بداية الموسم الجاري، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب وتحقيق ربح مادي، لكنه لم يفلح.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أومتيتي لم يشارك مع برشلونة في أي مباراة هذا الموسم، على الرغم من جلوسة بديلا في 7 مباريات منذ انطلاق الموسم.

وتابعت الصحيفة، أن عدم مشاركة أومتيتي في 10% على الأقل من مباريات برشلونة خلال الموسم، يمنحه الحق في فسخ تعاقده والرحيل مجانا في صيف 2022، وفقًا للوائح الفيفا، على الرغم من امتداد عقده حتى صيف 2023.

وأشارت الصحيفة، أن المادة 18.3 تنص على أنه يجوز للاعب المحترف الذي يشارك في أقل من 10% من المباريات الرسمية التي يلعبها ناديه خلال الموسم، إنهاء عقده قبل موعده بحجة أن ذلك يعد سببا رياضيا مبررا.

وأتمت الصحيفة، أن أومتيتي سيكون بإمكانه في هذه الحالة طلب فسخ تعاقده بعد 15 يومًا من آخر مباراة يخوضها فريقه في الموسم، على أن يحدد الفيفا التعويض الذي سيحصل عليه ناديه وفقًا للفترة المتبقية في العقد والراتب.

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الاسباني

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