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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:36 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

إستهلت بورصة الكويت  تعاملات اليوم الخميس؛  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.19%، وارتفع السوق الأول 0.18%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.04% و0.23% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:23 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 54.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1975 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.4 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "قابضة م ك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 435.36 ألف دينار مرتفعاً بنسبة 2.04%، تلاه سهم "القرين" بقيمة تداول بلغت 390.78 ألف دينار مرتفعاً بنحو 1.30%.

وتصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 8.71%، فيما تصدر سهم "العقارية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 2.83%.

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