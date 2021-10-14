مقترح برلماني بإنشاء تطبيق إلكتروني لشرح كيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لإنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة بشكل مبسط لشرح ضوابط وآلية الحصول على تمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسيرات التى منحتها الدولة للشباب الراغب فى العمل وفى نفس الوقت التصدي لفكرة الهجرة غير الشرعية.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهاز المشروعات له أهمية بالغة في فتح آفاق اقتصادية جديدة وفرص عمل للشباب من خلال مجموعة كبير من الخدمات المقدمة، حيث أن الجهاز يمول كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة، بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد، وفى الآونة الأخيرة لوحظ إقبال من الشباب على الخدمات التي يقدمها الجهاز كما أنه من المنتظر أن يتم طرح عدد كبير من المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة بالمحافظات المختلفة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل هذه الخدمات تحتاج إلى تطبيق يسهل من عملية التواصل بين الدولة والشباب ويشرح فرص التمويل المطروحة وكذلك كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال جهاز المشروعات حتى يؤتى ثماره، بالإضافة إلى أن الدولة شرعت خلال الفترة الأخيرة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وبالفعل هناك عدد كبير من الخدمات يتم الحصول عليها إلكترونيا، بالإضافة للشمول المالي ومن باب التيسير على المواطنين.

