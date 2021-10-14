مناصرون لحزب الله وحركة أمل يتظاهرون ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

تظاهر أنصار حزب الله وحركة أمل في منطقة الطيونة بلبنان، ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بإطلاق كثيف للنار في محيط قصر العدل في بيروت.

وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.