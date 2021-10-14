رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة معالجة صرف صحى الهجارسة



ومن الجدير بالذكر ان مشروع صرف صحى الكوامل بحري واولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج يشمل شبكات انحدار بأطوال 8226 متر بتكلفة 19.6 مليون جنيه ومحطتي رفع بتكلفة 13.8 مليون جنيه ومحطة معالجة صرف صحى بتكلفة 42.7 مليون جنيه ومزرعة صرف صحى على مساحة 38 فدان بتكلفة 26 مليون جنيه وتنفيذ 2734 وصلة منزلية بتكلفة 6.4 مليون جنيه،

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى الهجارسة التى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم وشدد على ضرورة الاهتمام بالتشغيل القياسى والصيانة الدورية للمحطة هذا بالاضافة الى التاكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.