رامي جمال يعتذر لزوجته بعد البوست المثير للجدل

علق الفنان رامى جمال على البوست الذي أثار الجدل منذ أيام والذي كتبه لزوجته في عيد ميلادها حيث اعتبرها البعض اهانه لها وكان قد أكد أن زوجته لا ترى أى إساءة بتهنئته وأنهم معتادون على ذلك بينهما وذلك عبر حسابه على " إنستجرام"





كتب رامي معلقًا "آسف لو اتضايقتى يوم عيد ميلادك منى بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابنى عدم التوفيق فى استخدام كلام وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص فى حياتى رغم إنى عارف وواثق فى تفكيرك وطبيعة حياتنا اللى بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعلن".







وأضاف"الآراء السلبية اللى شفتها واللى إنتى شفتيها لمجرد محاولتك إثبات إن كلامى عنك هو أصلا بوست ليكى قبل البوست بتاعى جدعنة منك غير مستغربة للأسف قوبلت بأنك شفتى فعلا كلام من البعض يضايق وبما اننا عايشين مع ناس ف انا بعتذرلك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف انك قابلاه بس من حب ربنا فيكي ومن سوء التوفيق ليا إن الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك".



وانهي كلامه قائلا "من غير كلام كتير آسفلك وآسف للى ضايقهم الموضوع وشكرا جدا ليكى واللى فهموا قصدنا من الأول بس الدرس المستفاد إنى غلطت فى نشر حياتى للعلن أوعدكم مفيش كلام غير فى اللى بشتغل فيه بحبك".