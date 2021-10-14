Advertisements

رامي جمال يعتذر لزوجته بعد البوست المثير للجدل

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:06 ص
رامي جمال وزوجته
رامي جمال وزوجته
آيه عبد العزيز
علق الفنان رامى جمال على البوست الذي أثار الجدل منذ أيام والذي كتبه لزوجته في عيد ميلادها حيث اعتبرها البعض اهانه لها وكان قد أكد أن زوجته لا ترى أى إساءة بتهنئته وأنهم معتادون على ذلك بينهما وذلك عبر حسابه على " إنستجرام"


كتب رامي معلقًا "آسف لو اتضايقتى يوم عيد ميلادك منى بشكل مباشر أو غير مباشر، أصابنى عدم التوفيق فى استخدام كلام وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص فى حياتى رغم إنى عارف وواثق فى تفكيرك وطبيعة حياتنا اللى بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعلن".



وأضاف"الآراء السلبية اللى شفتها واللى إنتى شفتيها لمجرد محاولتك إثبات إن كلامى عنك هو أصلا بوست ليكى قبل البوست بتاعى جدعنة منك غير مستغربة للأسف قوبلت بأنك شفتى فعلا كلام من البعض يضايق وبما اننا عايشين مع ناس ف انا بعتذرلك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف انك قابلاه بس من حب ربنا فيكي ومن سوء التوفيق ليا إن الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك".

وانهي كلامه قائلا "من غير كلام كتير آسفلك وآسف للى ضايقهم الموضوع وشكرا جدا ليكى واللى فهموا قصدنا من الأول بس الدرس المستفاد إنى غلطت فى نشر حياتى للعلن أوعدكم مفيش كلام غير فى اللى بشتغل فيه بحبك".

الكلمات المفتاحية

رامي جمال الفن الفجر

أخبار تهمك

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ ربع ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. إلغاء فيلم حفل إفتتاح مهرجان الجونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف حقيقة الخلاف بين الشناوي والحضري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الكشف عن سبب تأخير تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يرحل مجانا في هذه الحالة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد من رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق

أدمن جروب "حد شاف جوزي" تبكي على الهواء (فيديو)

رامي جمال لجمهوره: "شكرًا لوقفتكم في ضهري"

التربية الرياضية بكفر الشيخ ترد على واقعة تنمر لجنة القدرات بطالب

"انت غلطت".. تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري

شادي خفاجة يكشف عن معاناته مع الوسط الفني ويُعلق :"يابخت من ربنا جعله سبب لتوزيع أرزاق الناس"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

الكشف عن سبب تأخير تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements