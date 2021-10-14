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جامعة سوهاج تواصل برامجها التدريبية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:49 ص
ارشيفية
ارشيفية
أيمن الجرادي
يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات برامجه التدريبية عن طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية للمعيدين والمدرسين المساعدين، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج إستمر على مدار يومين، وشارك به 20 متدرب من مختلف كليات الجامعة، بإجمالي 10 ساعات تدريب مباشر.

وأضاف "عبد الخالق"، أن البرامج التدريبية لطرق البحث وكتابة المقترحات البحثية تأتي ضمن حقبة برامج البحث العلمي التي تنظمها الجامعة، حرصًا منها لإكساب المشاركين المهارات والإتجاهات والمعارف الخاصة لإعداد البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية.

وأشار الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج شمل العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية المختلفة ودراسة الحالة، مثل المناقشات وورش العمل والعروض، بالإضافة إلى إجراء إختبار قبلي وبعدي لمعارف المشاركين لقياس أثر التدريب، وتحديد توقعاتهم، مع إستطلاع آرائهم حول عناصر التدريب المختلفة من مناخ التدريب وإدارة التدريب، وتقييم المدرب والمادة التدريبية، موضحًا أن التدريب يهدف إلي كيفية تحديد مشكلة البحث، ووضع خطة بحثية متكاملة من خلال المقترح البحثي فى رسالة الماجستير والدكتوراه، والعمل على مكونات الرسالة بداية من مقدمتها وعرضها بطريقة علمية.

والجدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبي كلًا من الدكتور طارق زكي أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتورة أحلام عبد السلام أستاذة بكلية الطب.

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