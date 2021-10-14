Advertisements

بعد واقعة "مُسنة الفيوم".. مطالبات برلمانية بتركيب كاميرات بجميع المناطق

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:53 ص
ارشيفية
ارشيفية
دينا عبد الستار
قالت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن واقعة العثور على جثة سيدة مُسنة تبلغ من العمر 85 عاما داخل جوال، وملقاة بقطعة أرض فضاء بمحافظة الفيوم، تُعد من الجرائم البشعة التي اهتزت لها المحافظة بمقتل سيدة مسنة بلا رحمة على يد سيدة وابنتها من أجل قرط ذهبي.

وأكدت "عبدالعظيم" أن هذه الواقعة تستلزم وقفة جادة لمعرفة أسباب تكرار تلك النوعية من حوادث العنف المبالغ فيها ودراسة سيكولوجية لمبررات ودوافع تلك الجرائم الغريبة على مجتمعنا، مُثمنة جهود الشرطة في سرعة ضبط الجناة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بأهمية تركيب كاميرات في كل منطقة والتي تساهم في كشف الحقائق وردع المجرمين.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، لغز العثور على جثة سيدة مسنة، عمرها 85 عاما، داخل جوال، ملقاة بأرض فضاء بمركز طامية، وتبين من الفحص، أن قرط المسنة الذهبي، السبب وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة.

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا، بعثور أهالي مدينة طامية على جوال، بداخله جثة سيدة مسنة ملقاة بأرض فضاء، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين أن الجثة لسيدة، تدعى خضرة محمود أحمد، 85 عاما، ومُبلغ باختفائها.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن جارة المجني عليها، هي المتهمة بقتلها، بمعاونة أبنائها، بعد أن استدرجوها بحجة تناول الشاي معهم، ثم سرقوا قرطها الذهبي، ونقودها، وقتلوها، ووضعوها بداخل جوال، وألقوا جثتها في أرض مهجورة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق

الكلمات المفتاحية

مصر مسنة الفيوم جريمة الفيوم الفجر اليوم اخبار الفجر

أخبار تهمك

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ ربع ساعة

لهذا السبب.. إلغاء فيلم حفل إفتتاح مهرجان الجونة

منذ 42 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 25 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة الخلاف بين الشناوي والحضري

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ ساعة و 17 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة يرحل مجانا في هذه الحالة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن سبب تأخير تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

العثور على جثة سيدة ملقاة بأرض زراعية بطوخ

مفاجآت حول الطفلة المعثور على جثتها بأرض مهجورة في الهرم

ضبط 51 قضية تموينية مخالفة خلال 24 ساعة الأخيرة بالجيزة

تشريح جثة سيدة عثر عليها داخل جوال وملقاة بأرض فضاء بالمعادي

"النيابة" تستعجل التحريات التكميلية في العثور على جثة رضيع بقلعة الكبش

كانت بتخوني.. كشف لغز الجثة المقطوعة نصفين في الإسكندرية (القصة الكاملة)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

الكشف عن سبب تأخير تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements