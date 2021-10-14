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كورونا حول العالم.. أرقام جديدة ورسائل للصحة العالمية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:54 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد العطار
طرأت عدد من المستجدات خلال الساعات الأخيرة على وضع فيروس كورونا التاجي المستجد في العالم سواء في حجم الإصابات أو المعلومات التي أدلت بها منظمة الصحة العالمية عن الوباء.

أرقام جديدة عن كورونا
 
وسجّلت أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم، حتى مساء الأربعاء، 238 مليون و889 ألفا و971 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عالميا 4 ملايين و869 ألفا و356 إصابات، وفق آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إن الإحصاءات الرسمية للمنظمة أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد19"، حتى مساء الأربعاء، بلغت 238 مليون إصابة مؤكدة 5،و ملايين حالة وفاة.

وفي تصريحات تلفزيونية، تابع:"وعلى مستوى الإقليم بلغ عدد الإصابات  16 مليون إصابة مؤكدة 295 ألف حالة وفاة بنسب متفاوتة في دول الإقليم حتى أمس الثلاثاء".

وأشار إلى أنه لوحظ تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي ستنخفض فيها الموجة الرابعة، ولكن بيدنا أن نتحكم في ذلك من خلال التمسك بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

الإصابات في أدنى مستوياتها

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوياتها منذ عام ولكن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا.

رسائل منظمة الصحة العالمية
 
وأعلنت المنظمة عن معارضتها أن يكون التطعيم ضد فيروس كورونا شرطا مسبقا لدخول أراضي هذا البلد أو ذاك.

وأوضحت المنظمة أنه "وفقا للقواعد الصحية الدولية، يجب أن تكون اللقاحات معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وأن تكون بالكمية الكافية حو العالم ليكون من الممكن النظر إليها بمثابة الشرط المسبق للسفر".

وأضافت أن المنظمة "لا تؤيد استخدام شهادات التطعيم كشرط مسبق للسفر الدولي، نظرا لعدم المساواة في إمكانيات الحصول على اللقاحات في الدول الغنية والدول ذات المداخيل المنخفضة".

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية

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