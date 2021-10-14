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التأمينات: "مفيش مجال أن الهيئة تتعثر ونقول معندناش معاشات للناس"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن فكر التأمينات الاجتماعية تغير في قانون المعاشات الجديد، حيث نص القانون على تشكيل لجان معاونة، ومنها لجنة مراجعة والتي تعد القوائم المالية للهيئة، معلقا: "الهيئة فيها فلوس كتير واللجنة دورها تبص وتراجع على القوائم المالية بالهيئة".

وأشار "عوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن قانون المعاشات الجديد دسم جدا، وقائم على أسس علمية، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات في مصر، وهو لم يكن موجودا من قبل.

وأوضح أن الصندوق منوط بتحقيق أفضل استثمار بأعلى عائد بأقل درجة مخاطرة، معلقا: "دي أموال الناس"، حيث لابد ألا يتأثر نظام المعاشات، معلقا: "مفيش مجال أن الهيئة تتعثر ونقول معندناش معاشات نعطيها للناس".

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