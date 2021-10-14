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تعرفي على مكونات سلطة الذرة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
يمكنك تحضير العديد من المكونات عند إعداد سلطة الذرة في المنزل، لكي تصبح مثل المطاعم، وعن المكونات تتمثل في علبة واحدة من الذرة وخيار حسب الرغبة وخيار مخلل و4 ملاعق من المايونيز ورضة من الملح، اما عن طريقة التحضير اتبعي الخطوات التالية:

طريقة التحضير
- قطّعي الخيار والمخلل إلى مكعبات صغيرة.
- ضعي الخضراوات في وعاء 
- أضيفي إليها المايونيز والقليل من زيت الزيتون والملح.
- اخلطي كلّ المكونات مع بعضها البعض.
- قدّمي السلطة وزيّنيها بالبقدونس.

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