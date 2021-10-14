بدأ نادي برشلونة الإسباني، التحرك لتأمين مركز حراسة المرمى في صفوفه، بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

وارتبط اسم الثنائي نيتو مورارا وإيناكي بينيا، الحارسين الثاني والثالث في برشلونة، بالرحيل الصيف المقبل.





وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن إدارة برشلونة تواصلت بالفعل مع ممثلي الكاميروني أندريه أونانا، حارس أياكس أمستردام، لمعرفة رأيه في العودة لكامب نو في الموسم المقبل.





ويعد أونانا أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة، حيث رحل لأيأكس قبل عدة أعوام من أجل المشاركة بشكل أساسي.





وتابع الموقع، أن برشلونة يرغب في ضم حارس كبير لمنافسة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، على حماية عرين الفريق الكتالوني.



