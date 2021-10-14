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بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:01 ص
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي
تلقت إدارة النادي الأهلي عددًا من الترشيحات لمدربين أجانب لاختيار واحد منهم في حالة عدم الاتفاق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تجديد عقده.

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك يعد أبرز المعروضين على الأهلي لقيادة الفريق.

وتابع المصدر، أن مواطنة روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق والذى فسخ عقده بالتراضي 2020، ضمن القائمة أيضًا.

كما ضمت القائمة الألماني فيليكس ماجاث الذي حاز على درع الدوري الألماني لكرة القدم مرتين مع فريق بايرن ميونخ، ومرة مع نادي فولفسبورج ومدرب استقلال طهران حاليًا.

وأشار المصدر، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تسلم السير الذاتية لدراستها على أن يعقد جلسة مع المسؤولين بشركة الكرة بخصوص المرشحين بعد حسم مصير موسيماني مع المارد الأحمر.

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موسيماني ماجات الخطيب الاهلي

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