في خطوتين.. طريقة عمل الدجاج بالكريمة

نقدم لكم في السطور التالية، طريقة تحضير الدجاج بالكريمة، حيث يمكنك إعداد تتبيلة الدجاج كما نقدمها لك ستحصلين على لنتيجة لمطلوبة والمذاق الجيد:





مقادير تتبيل الدجاج :

صدر الدجاج : 1 كيلو

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفطر : علبة (مقطع مكعبات)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل ابيض : ملعقة صغيرة

- كريمة الطبخ : 3 اكواب





طريقة التحضير

ضعي صدور الدجاج ونكهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي.