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في خطوتين.. طريقة عمل الدجاج بالكريمة
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 10:59 ص
نقدم لكم في السطور التالية، طريقة تحضير الدجاج بالكريمة، حيث يمكنك إعداد تتبيلة الدجاج كما نقدمها لك ستحصلين على لنتيجة لمطلوبة والمذاق الجيد:
مقادير تتبيل الدجاج :
صدر الدجاج : 1 كيلو
ملح : حسب الرغبة
فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الفطر : علبة (مقطع مكعبات)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل ابيض : ملعقة صغيرة
- كريمة الطبخ : 3 اكواب
طريقة التحضير
ضعي صدور الدجاج ونكهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي.
حمي الزيت النباتي واقلي فيه البصل حتى يذبل ثم أضيفي الفطر ونكهي بالملح والفلفل الأبيض، واضيفي كريمة الطبخ، والدجاج، واتركيها للتسوية، وبهذه الطريقة تكوني قد احضرتي دجاج بالكريمة.