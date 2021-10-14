أشرف عبد الباقي ينشر بوستر "تسلل لا إرادي"



وتضمنت الصورة البوستر الرسمي لأحدث أعماله، والذي يحمل اسم "تسلل لا إرادي"، دون الكشف عن نوعيه البوستر إذا كان فيلم أو مسرحية جديدة.



وعلق أشرف عبدالباقي على البوستر قائلًا: "اكشن كوميدي بدون رغي وهري كتير. قريبًا جدًا".



نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".