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التحقيق في تعذيب رجل لزوجته وتقطيع جسدها بـ"موس" فى عين شمس

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:42 ص
ارشيفية
ارشيفية
هايدي شعبان
تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها في واقعة قيام رجل بتعذيب زوجته الحامل وتقطيع جسدها مستخدما سلاح أبيض "كتر" وعقب ذلك قام بحلق شعرها مدعيا قيامها بالحديث مع صديقه بطريقة غير مشروعة، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من والدة المجني عليها مفاداه تعرض ابنتها للتعذيب المفرط على يد زوجها حيث قام بربطها فى غرفة النوم لمدة 3 أيام واستمر في تعذيبها والتعدى عليها بالضرب وقام بحرقها في مناطق متفرقة بالجسد مستخدما سجائر.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مصر عين شمس زوج يعذب زوجته بعين شمس تقطيع زوجة

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