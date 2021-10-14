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وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:43 ص
خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
مـروة هيـكل
افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة طوخ بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

وتأتي أعمال تجديد المبنى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين وكذا استراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها ؛ لتسهيل الخدمة على المواطنين.

وفي ختام اللقاء هنأ الوزير السادة القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ سيادته العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

وزير العدل محكمة طوخ القليوبية الفجر

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