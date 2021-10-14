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بيان للرئاسة اللبنانية بشأن إطلاق نار كثيف في محيط قصر العدل ببيروت

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:45 ص
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، إن الرئيس ميشال عون يتواصل مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع وقائد الجيش لتهدئة الوضع.

 

وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

 

 وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

 

وبدأ أنصار الحزبين، تنفيذ اعتصام شد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

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محيط قصر العدل لبنان الرئاسة اللبنانية اطلاق نار

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