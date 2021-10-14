تكتل أمني تقوده روسيا: عدد اللاجئين الأفغان يقدر بالملايين

قال تكتل أمني تقوده روسيا، اليوم الخميس، إنه يحاول أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من أفغانستان الوصول إلى إيران وباكستان وإن نزوح الأقليات العرقية والدينية في البلاد قد يؤدي إلى تصعيد التوترات إلى مستوى حرج.



نقلت وكالة إنترفاكس عن أناتولي سيدوروف رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قوله إن العديد من أعضاء القاعدة والدول الإسلامية فروا من السجون الأفغانية وسط القتال الذي أطاح بحكومة كابول الشهر الماضي.



كما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الخميس، إنه سيصل وفدا من طالبان إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء ما يسمى بمحادثات تنسيق موسكو بشأن أفغانستان.



كما أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن الكتلة الأمنية بقيادة روسيا والتي تضم بعض الدول المجاورة لأفغانستان أو القريبة منها ستجري تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية في طاجيكستان في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر. تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) طاجيكستان، التي لها حدود طويلة مع أفغانستان، وكذلك قيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا.

