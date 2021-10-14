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المنيا تستضيف عروض فرقة "المواجهة والتجوال" في قرى 3 مراكز

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:52 ص
ارشيفية
ارشيفية
أحمد الخميسي
قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة ستستضيف عروضا فنية ومسرحية خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تقدمها فرقة (المواجهة والتجوال) التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث ستجوب العروض قرى مراكز (أبو قرقاص - ملوى - ديراموس )، ويأتى ذلك فى اطار خطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف، وتحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

أكد المحافظ على التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وكافة المؤسسات والوزارات المعنية، تفعيلًًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الثقافية والعروض المسرحية لنشر الوعى وتثقيف المواطن المصرى خاصةً فى الأماكن الأكثر احتياجا بالريف المصري والعمل على محاربة الفكر الهدام والتطرف وإرساء مبدأ العدالة الثقافية.

هذا وستضم العروض(حواديت الاراجوز، محطة مصر، ولاد البلد )، وذلك بدءًا من شهر نوفمبر القادم حتى منتصف شهر ديسمبربـ5 قرى بمركز أبو قرقاص، و10 قرى بمركزى ملوى وديرمواس، وتستهدف العروض الاطفال والشباب لبث رسائل ايجابية.

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