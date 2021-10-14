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رئيس جهار العبور: استكمال تنفيذ مشروع ممشى وتراك الدراجات بالحى التاسع

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:50 ص
ممشي
ممشي
الفجر الاقتصادي
أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ استكمال أعمال إنشاء ممشى وتراك الدراجات بعرض ٤ أمتار وبطول ٤ كم، بالحى التاسع بالمدينة، حيث يجري حالياً تزويد الممشى بمظلات حديثة و( برجولات ) من مواد سهلة الفك والتركيب ومتطلبات الاستدامة لتتحمل العوامل الجوية.
وأشار رئيس جهاز العبور، إلى انه تم تزويد المشروع بشبكة إنارة لأمان وسهولة التحرك واستخدام الممشى ليلاً لخدمة سكان المدينة وذويهم، كما تم تركيب أماكن الجلوس وإنشاء چيم متكامل مفتوح على مساحة (١٠٠٠م) يتكون من (٣٤) لعبة مختلفة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جار استكمال أعمال توريد وتركيب المعدات الرياضية للچيم المفتوح لاستخدامه من قبل مرتادي ممشى وتراك الدراجات بالحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا.

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