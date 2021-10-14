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مراكز محافظة المنيا تزيل 57 حالة تعد على أملاك الدولة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:54 ص
ارشيفية
ارشيفية
أحمد الخميسي
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة، والتعديات على مجري النيل، والعمل علي التصدي لكافة أشكال التعديات، واسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدات المحلية لمركزي ملوي وبني مزار، 11 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، منها 7 حالات تعد على أملاك الري، وحالتي تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3 قيراط، وحالتي تعد على الطرق بمساحة 200 متر مربع، كما تم إزالة 18 حالة تعد بالبناء في المهد على مساحة 2000 متر مربع بمركز ملوي.

وواصلت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط ديرمواس، تنفيذ حملات إزالة لكافة أشكال التعديات، حيث تم إزالة ١٥ حالة تعديات علي أملاك السكة الحديد على مساحة ١٩٠٠ متر مربع، كما تم إزالة 13 حالة تعديات على مجري النيل على مساحة 124 متر مربع بقرية تل بني عمران بمركز ديرمواس.

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