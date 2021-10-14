تصريح صادم من وزيرة البيئة بشأن نسبةً الوفيات لأسباب بيئية

أعربت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، عن تقديرها للدور الكبير الذي لعبته ليبيا خلال رئاستها للدورة السابقة لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بالرغم من الظروف التي شهدها العالم في الفترة الماضية.



نسبة الوفيات 23% في الدول العربية لاسباب بيئية،



وأضافت أن التحديات البيئية ما زالت ضخمة في العالم العربي، حيث تجاوزت نسبة الوفيات 23% في الدول العربية لأسباب بيئية، بالإضافة إلى الظواهر التي يشهدها العالم، والتي تحمل تداعيات كارثية منها ظاهرة التغير المناخي والنفايات والصرف الصحي.



واستطردت انه بالرغم من ذلك هناك فرص متاحة، لمواجهة الأزمة عبر اعتماد الاقتصاد الأخضر، مشيدة بمبادرات عربية تهدف هذا البعد.



وأوضحت أن الرسالة الأولى لها هي انتهاز الفرص لمجابهة التحديات البيئية، التي تهدد صحة المواطن العربي، بالإضافة إلى تقويض الموارد الطبيعية.



مبادرات مصرية



وأشارت لمبادرات مصرية عدة، منها حياة كريمة بالإضافة إلى تضمين البعد البيئي في المناهج، وغيرها، داعية إلى التركيز على التغير المناخي، مشيرة إلى دعوة مصر لتأسيس لجنة عربية تختص بالعمل على مجابهة التغير المناخي.



وأعربت عن تقديرها للدول العربية لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، موضحة أنها تتمنى أن يكون فرصة لوضع رؤية حقيقية للقضاء على الظاهرة، دون التأثير على حق الدول النامية في تحقيق التنمية.



ونوهت بأن النتائج التي آلت إليها اجتماعات المكتب التنفيذي، هي بمثابة تكليف خلال رئاسة مصر للجلسة، داعية الى استمرار التنسيق بين الدول العربية قبل مؤتمر جلاسكو للتغيرات المناخية.