"معلومات الوزراء" يصدر تقريرا عن حالة الغابات والأخشاب فى مصر والعالم



بينما كانت مساحات زراعة الأشجار الزيتية بغابة سرابيوم والتي تتمثل في الجوجوبا والجاتروفا على نحو ٣٠ و٢٥ فدانًا لكل منهما على التوالي بما يمثل ٦% و٥% لكل منهما على التوالي من إجمالي مساحة غابة سرابيوم.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتيًا تحت عنوان (حالة الغابات والأخشاب عالميًا.. حقائق وأرقام)، مستعرضًا خلاله حالة الغابات في مصر وحول العالم، والتجارة العالمية للأخشاب ومصنوعاتها، ووضع الغابات الشجرية في مصر.وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتقرير "منظمة الأغذية والزراعة 2020" تبلغ المساحة الإجمالية للغابات 4.06 مليارات هكتار، بما يعادل 0.5 هكتار للشخص الواحد، وتغطي الغابات حاليًا نسبة 30.8٪ من مساحة اليابسة في العالم، لكن الغابات ليست موزعة بالتساوي حول العالم، حيث يوجد أكثر من نصف غابات العالم في خمسة بلدن فقط هي (الاتحاد الروسي، والبرازيل، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين)، ويقع ثلثا الغابات (أي 66٪) في عشرة بلدان (الاتحاد الروسي، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، استراليا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إندونيسيا، بيرو، الهند)، كما شهدت الخسارة الصافية من الغابات تراجعًا ملحوظًا منذ عام 1990، غير أن إزالة الغابات وتدهورها لا تزال تحدث بمعدلات مقلقة؛ مما يؤدي إلى خسارة فادحة في التنوع البيولوجي.وخلال الفترة (2010- 2020)، سجلت أفريقيا أعلى خسارة صافية للغابات، إذ بلغت الخسارة 3.94 ملايين هكتار سنويًّا، تليها أمريكا الجنوبية التي سجلت خسارة صافية بنحو 2.60 مليون هكتار سنويًّا، ومنذ عام 1900، زاد معدَّل الخسارة الصافية في أفريقيا، بينما انخفضت هذه الخسارة بشكل كبير في أمريكا الجنوبية، حيث وصلت إلى أقل من النصف منذ عام 2010 مقارنة بالعقود السابقة.وقد بلغ إجمالي الصادرات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها 134.4 مليار دولار أمريكي عام 2020، بانخفاض بلغ 0.4% مقارنة بعام 2019 الذي بلغ حوالي 135.0 مليار دولار أمريكي، كما بلغ إجمالي الواردات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها حوالي 137.6 مليار دولار أمريكي عام 2020، بانخفاض بلغ 3.9% مقارنة بعام 2019 الذي بلغ حوالي 143.2 مليار دولار أمريكي.وتعد الصين كبرى الدول المصدرة للأخشاب في العالم، حيث بلغ إجمالي الصادرات الصينية من الأخشاب ومصنوعاتها للعالم عام 2020 حوالي 13.5 مليار دولار، تليها دولة كندا بحوالي 13.4 مليار دولار أمريكي، وتستحوذ كل من الصين وكندا على حوالي 10.0% لكل منهما من إجمالي الصادرات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها عام 2020، بينما تستحوذ ألمانيا على 7.4% من إجمالي صادرات العالم.وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية كبرى الدول المستوردة للأخشاب في العالم عام 2020؛ حيث بلغ إجمالي وارداتها من الأخشاب عام 2020 حوالي 22.6 مليار دولار أمريكي، تليها الصين بحوالي 20.2 مليار دولار، وبلغت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالي الواردات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها عام 2020 حوالي 16.4%، بينما تستحوذ الصين على 14.7% من إجمالي واردات العالم من الأخشاب ومصنوعاتها.وفي مصر، أشار التقرير إلى أن محافظة أسوان قد استحوذت على أكبر المساحات المزروعة بالغابات على مستوى الجمهورية بنحو 2185 فدانًا؛ حيث شكلت مساحة غابة "بلانة" وحدها نحو 1235 فدانًا، تلتها محافظة سوهاج بنحو 2000 فدان، ثم محافظة الأقصر، حيث شكلت مساحة الغابات المزروعة نحو 1700 فدان، والجدير بالذكر أن إجمالي المساحة الجاري العمل عليها لتحويلها إلى غابات في محافظات الجمهورية قد بلغت حوالي 17 ألف فدان مقسمة على عدد 27 غابة في 8 محافظات؛ واستحوذت محافظة قنا وحدها على 10 غابات منها، تلتها محافظة سوهاج وأسيوط بنحو 6 و4 غابات لكل منهما على التوالي.وتستحوذ غابة سرابيوم في محافظة الإسماعيلية على مساحة ٥٠٠ فدان، يزرع بها ٩ أنواع من الأشجار، تمثل شجرة الكافور النسبة الكبرى منها بمساحة بلغت نحو ٩٠ فدانًا وبنسبة ١٨% من إجمالي المساحة المزروعة، تليها في الأهمية شجرة الكايا وشجرة الكازورينا بمساحة ٧٠ فدانًا لكل منهما وبنسبة ١٤% من إجمالي المساحة المزروعة.