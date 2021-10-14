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رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يزور مجمع الأديان ومتحف الحضارة بالفسطاط

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
زار بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية ومجمع الاديان، و ذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، وذلك في إطار جولاته السياحية بالقاهرة.

وكان في استقبالهم خلال زيارتهم للمتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث قاموا بجوله داخل قاعة العرض المركزي للتعرف على والمقتنيات الأثرية للمتحف و قاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وحرص الوفد على زيارة بيت الهدايا الموجود بالمتحف و الذي يعرض المستنسخات الاثرية من مصنع كنوز الأثرية والتي نالت اعجابهم.

كما قاموا بجولة سياحية بمجمع الأديان بمصر القديمة حيث زاروا كنيسة أبي سرجه الأثرية (كنيسة المغاره)، واستمع الوفد خلالها لشرح عن تاريخ المنطقة وما تم بها من أعمال ترميم وتطوير.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن إعجابهم الشديد بما استمتعوا به خلال الزيارة من آثار تعبر عن التسامح الديني عبر الحقب التاريخية المختلفة في مصر.

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