Advertisements

الليلة.. أحمد بدير ضيف في برنامج "السيرة " مع وفاء الكيلاني

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:04 م
أحمد بدير
أحمد بدير
أروي حمدي
يحل الفنان أحمد بدير اليوم الخميس والجمعة الموافق 14 أكتوبر ضيفا في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.


وخلال الحلقة يتحدث أحمد بدير، عن أسرار جديدة يتحدث عنها لأول مرة عن حياته وسيرته الفنية.



يذكر أن الفنان أحمد بدير شارك في مسلسل "إلا أنا" حكاية "بدون ضمان" وهو من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

الكلمات المفتاحية

ياسمين أحمد كامل وفاء الكيلاني فجر فني السيرة الإ انا احمد الكشك أحمد بدير 14 أكتوبر

أخبار تهمك

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف آخر تطورات ميكروباص الساحل.. صياد حل اللغز

منذ أقل من ساعة

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 8 ساعات

طلب جديد لـ كيروش في منتخب مصر قبل كأس العرب

منذ 43 دقيقة

ليفربول يخطط لضم صفقة مدوية من مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

متفوقا على رونالدو.. صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

راغب علامة ضيف وفاء الكيلانى فى "السيرة"

الخميس والجمعة.. صابر الرباعي ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc

إسلام جمال: لم أتوقع نجاح حكاية "بدون ضمان"

بهذه الطريقة.. هاجر أحمد تروج لحكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"

حكاية "بدون ضمان" تحتل التريند في9 دول عربية

بالصور.. إسلام جمال يتألق بأحدث ظهور له

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

11:01 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements