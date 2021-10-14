الليلة.. أحمد بدير ضيف في برنامج "السيرة " مع وفاء الكيلاني

يحل الفنان أحمد بدير اليوم الخميس والجمعة الموافق 14 أكتوبر ضيفا في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.





وخلال الحلقة يتحدث أحمد بدير، عن أسرار جديدة يتحدث عنها لأول مرة عن حياته وسيرته الفنية.







يذكر أن الفنان أحمد بدير شارك في مسلسل "إلا أنا" حكاية "بدون ضمان" وهو من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.