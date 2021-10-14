طلب جديد لـ كيروش في منتخب مصر قبل كأس العرب

كشفت تقارير صحفية عن طلب جديد للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من اتحاد الكرة المصري استعدادا لبطولة كأس العرب.





طلب جديد لـ كيروش في منتخب مصر

وطلب "كيروش" إقامة معسكر خارجى لمنتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر خلال الفترة من ١ ديسمبر وحتى يوم ١٨ من الشهر نفسه.





ولم يحدد المدرب البرتغالي الدولة التى يرغب إقامة المعسكر فيها وأنما قد يكون فى قطر قبل انطلاق البطولة باسبوع واحد، فى محاولة من جانب المدير الفنى للفراعنة لاعداد لاعبيه بالشكل الأمثل للمنافسة على لقب البطولة فى نسختها الأولى.





موقف اتحاد الكرة من طلب كيروش

وحصل كيروش على وعد من رئيس اتحاد الكرة بالاستجابة لطلبه فى ظل رغبة الجميع فى استغلال بطولة كأس العرب فى تجهيز لاعبى الفراعنة بالشكل الأمثل لخوض بطولة أمم افريقيا التى تنطلق يوم ١١ يناير المقبل فى الكاميرون.





ويخوض المنتخب الوطنى مباراتى انجولا والجابون فى ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم خلال الفترة من ٨ وحتى ١٥ نوفمبر المقبل.



