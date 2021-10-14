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تحرير 9891 محضرًأ لأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:04 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ
نجحت الداخلية في تحرير 9891 محضرًأ لأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9861 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (30) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
تحرير (1137) مخالفة للمحلات
 وتحرير (1137) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (295) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1888) أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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