مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم جوي إسرائيلي

قالت وزارة الدفاع السورية إن جنديا سوريا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم جوي إسرائيلي على منطقة تدمر السورية في محافظة حمص مساء الأربعاء.





وأضافت في بيان قصير على صفحتها على فيسبوك أن الهجوم وقع في الساعة 23:34 بالتوقيت المحلي (2034 بتوقيت جرينتش) واستهدف برج اتصالات وتسبب في بعض الخسائر المادية. وجاء الحادث بعد أيام من إعلان وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا فوق ريف حمص، مما أدى إلى إصابة ستة جنود سوريين وإلحاق أضرار مادية.



