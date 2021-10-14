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مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم جوي إسرائيلي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
منار طارق
قالت وزارة الدفاع السورية إن جنديا سوريا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم جوي إسرائيلي على منطقة تدمر السورية في محافظة حمص مساء الأربعاء.

وأضافت في بيان قصير على صفحتها على فيسبوك أن الهجوم وقع في الساعة 23:34 بالتوقيت المحلي (2034 بتوقيت جرينتش) واستهدف برج اتصالات وتسبب في بعض الخسائر المادية. وجاء الحادث بعد أيام من إعلان وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا فوق ريف حمص، مما أدى إلى إصابة ستة جنود سوريين وإلحاق أضرار مادية.

تشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما وصفته بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث أوقفت القوات المدعومة من طهران بما في ذلك حزب الله اللبناني وجودها منذ انتشارها لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الصراع السوري الذي اندلع في سوريا 2011.

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مقتل جندي سوريا اسرائيل

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