يواصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي البحث عن صفقات قوية لتدعيم صفوفه خلال فتررة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي بشكل رسمي.





نيوكاسل يخصص 250 مليون يورو للصفقات الجديدة





وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل خصصت 250 مليون يورو لدعم الفريق في السنوات الثلاث المقبلة.





ويستهدف النادي الإنجليزي التعاقد مع ثنائي يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتياس دي ليخت على رأس أولويات المكبايس في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يحظى الثنائي بإعجاب كبير من جانب الإدارة الجديدة لنيوكاسل، رغم صعوبة رحيلهما عن بيانكونيري.





ويسعى أيضًا نادي نيوكاسل للتعاقد مع بعض لاعبي الدوري الإيطالي مثل آرون رامسي وفرانك كيسي وستيفان دي فري وغيرهم لتدعيم الفريق بالموسم المقبل.



