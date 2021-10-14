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قائد القوات الجوية: نعمل في كل الظروف على تأمين المصالح المصرية (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، اليوم الخميس، تقريرا مصورا يرصد جانب من تاريخ القوت الجوية وذلك بالتزامن الاحتفال بالعيد الـ 89 للقوات الجوية.

وقال الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية، إن حرب أكتوبر المجيدة التي قدم فيها شعب مصر العظيم تضحيات تتحدى كل خيال، وضرب فيها رجال القوات الجوية أروع الأمثلة في تحدي وإصرار على تغيير الواقع، لافتا إلى أن القوات الجوية حرصت على اتمام أعمال التحديث والتطوير والتجهيزات الهندسية.

وأضاف، "وليصبح بفضل الله لشعب مصر قوات جوية أبية، تعمل على مدار الساعة وفي كل الظروف على تأمين المصالح المصرية ومجابهة كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية".

وأوضح التقرير، أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات.

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