Advertisements

بدر بانون يشارك في مران الأهلي قبل موقعة الحرس الوطني

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:10 م
بانون
بانون
علي نبوي
شارك المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

بدر بانون يشارك في مران الأهلي قبل موقعة الحرس الوطني
وشارك بانون في مران الأهلي الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة اليوم متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة، وشهد مران الفريق أمس انتظام اللاعبين الدوليين عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم، قبل ساعات من السفر، على أن يؤدي مرانه الرئيسي على ملعب مباراة الحرس الوطني، غدًا الجمعة.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر اليوم.

الكلمات المفتاحية

تصفيات كأس العالم بدر بانون بتصفيات كأس العالم الاهلي

أخبار تهمك

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يخطط لضم صفقة مدوية من مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ ساعتين و 47 دقيقة

طلب جديد لـ كيروش في منتخب مصر قبل كأس العرب

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أزمة الشناوي والحضري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 12 ساعة

متفوقا على رونالدو.. صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

عنصر جديد يظهر في مران الأهلي اليوم

تعرف على موعد انتظام الدوليين في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة بطل النيجر

بشرى سارة في تدريبات الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي للتعافي من الإصابة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

11:01 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements