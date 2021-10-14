تدريبات في الجيم للاعبي الأهلي قبل المران

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات في «الجيم» قبل انطلاق المران الختام في القاهرة الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.





وخاض لاعبو الأهلي تدريبات في «الجيم»، وفقا للبرنامج الخاص بالفريق، ثم استكمل تدريباته داخل ملعب التتش.





وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة بدر بانون لاعب الفريق في المران الجماعي بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.





ويتوجه الأهلي إلى النيجر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها مساء السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.





وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة اليوم إلى النيجر.





يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما توج بلقبها10 مرات.





وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.



