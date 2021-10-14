ضربة استباقية جديدة.. ضبط تجار "كيف" بحوزتهم مخدرات بـ40 مليون جنيه



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى تخصص فى إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهم مكبسًا لذات الغرض والإتجار به، وكذا مخدري الحشيش والآيس "الشابو" بكميات كبيرة وترويجهم على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديريتي أمن (القاهرة، المنوفية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم إعداد مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل، أسفرت جهودها عن ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية - أحدهم يتزعم التشكيل "له معلومات جنائية"، حال تواجدهم بدائرتي قسمي شرطة أول وثالث مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهم (60 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 13،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" - 3 سيارات - مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة).

استهداف المزرعة

كما تم استهداف المزرعة الخاصة بالمتهم " زعيم التشكيل المشار إليه" الكائنة بالظهير الصحراوي بطريق (وادي النطرون البريجات) بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعثر بداخلها على (10 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 2،500 كيلو جرام – 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من مادة الباراسيتامول مخلوطة بمادة "الميثيل فينيدات" مدرجة بجدول أول مخدرات وزنت 10 كيلو جرام – مكبس حديدي – 6 إسطمبة – 2 منخل - 4 مقص حديدي – 2زجاجة لمادة "أستيك أنهدريد" – 2 ميزان - سيارة – هاتف محمول – مشغولات ذهبية).



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (40،000،000 – أربعين مليون جنيه تقريبًا).



جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

