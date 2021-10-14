كشف ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة



كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها.

التحريات وجمع المعلومات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية "، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب " كسر الكالون "، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



