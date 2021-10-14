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"تعالوا معاكم جواكت" هكذا روج تامر حسني عن حفلته بمركز المنارة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:36 م
تامر حسني
تامر حسني
أروي حمدي
روج الفنان تامر حسني عن حفلته اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، بمركز المنارة عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


ظهر تامر حسني عبر صفحته بمجموعة من العازفين ومنظمين الحفلة قائلا "من تحضيرات حفل اليوم بالمنارة، الجميل بقى لما تلاقى المنظمين كلهم مطربين ومطربين حلوين".



وتابع "لكل حبايب قلبى اللى جايين الحفلة النهاردة بالليل إن شاء الله، تعالوا معاكم جواكت الجو برد هناك".


يذكر أن الفنان تامر حسني شارك في أغنية "صعبة" الذي حققت نجاحا كبير عبر صفحته موقع الفيديوهات "اليوتيوب" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبد الرحمن شوقي.

الكلمات المفتاحية

مركز المنارة فجر فني تعالوا معاكم جواكت الفنان تانر حسني 14 أكتوبر

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