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الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى منطقتي طيونة وقصر العدل في بيروت

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:24 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات

أرسل الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تعزيزات إلى منطقتي طيونة وقصر العدل في بيروت بلبنان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

 

 وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

 

وبدأ أنصار الحزبين، تنفيذ اعتصام شد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

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