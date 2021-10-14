تعرف على موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، مع نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم 17 أكتوبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة بين فريقي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وحقق توتنهام الفوز في الجولة الماضية على حساب أستون فيلا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما خسر نيوكاسل يونايتد أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة.