بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

شارك الثنائي علي معلول وعمرو السولية، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش.





وشارك معلول والسولية في التدريبات الجماعية اليوم بعدما اكتفى الثنائي أمس بالمشاركة في الجزء البدني، مع استكمال باقي المران في «الجيم».





وأدى الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل ساعات من السفر إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.





واشتمل مران الفريق على جانب بدني، حيث خاض الفريق جزءا في «الجيم» ثم استكمل تدريباته داخل ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب فني وخططي.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة اليوم متوجهة إلى النيجر، لملاقاة الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات.





وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.