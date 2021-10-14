غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن نتائج أعمالها على مدار 5 سنوات

: في خطوة لإتمام إجراءات العملية الإنتخابية للمجلس الجديد، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إنعقاد الجمعية العمومية لمناقشة نتائج أعمالها عن الفترة من 2017 – 2021 وتقديم الميزانيات التفصيلية وإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة المنصرف ، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية بحضور أعضاء المجلس وعدد من المرشحين الجدد وممثلي الشركات .

صرح الدكتور / خالد عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية قائلاً :" إن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نجحت في تعزيز دورها الذي يعد نافذة الصناعة المصرية وأحد أعمدة دعم منظومة التحول الرقمي وتوطين الأدوات التقنية لدى مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة ، لاسيما وأن الغرفة استطاعت خلق مناخ عمل مثالي لشركات القطاع وتقديم خدمات ذو قيمة مضافة تتناسب وطموحات الشركات في ترسيخ حضورهم على الخريطة العالمية للصناعة ".

وخلال اللقاء ، إستعرض المهندس/ وليد جاد رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المذكورة نتائج أعمال الغرفة التي تضمنت زيادة عدد الأعضاء على مدار 5 سنوات بنسبة 313% ، حيث بدأت الدورة بعدد 114 شركة ووصلت إلى 6272 بنهاية سبتمبر 2021 ، مؤكدا أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية أن تصبح المحرك الفعال لتنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية والجهات المعنية .

وفي سياق متصل ، أوضح أن استراتيجية الغرفة خلال الفترة الماضية نجحت في العمل على توفير العديد من فرص النمو لأعضاء الغرفة داخلياً وخارجياً وتوطين تكنولوجيا المعلومات لدى مختلف القطاعات ، في خطوة تعزز دورها في المساهمة الفعالة للدفع بقاطرة التحول الرقمي في الدولة .

كما أضاف أن محاور عمل استراتيجية الغرفة خلال السنوات الماضية أستندت على 6 محاور رئيسية هي تنمية الأعمال محلياً وتنمية الأعمال دولياً ورفع قدرات الشركات ودعم منظومة الإبتكار والإبداع ورفع الوعي المجتمعي بالتشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم الصناعة وتحقيق الإستدامة وتوفير مصادر تمويل جديدة .

كما أوضح أن الغرفة حرصت على تقديم خدمات القيمة المضافة للأعضاء مثل برامج التأمين الصحي ومشروع توظيف ذوي الإحتياجات الخاصة لدى الشركات الأعضاء كأحد محاور دعم المسئولية المجتمعية للقطاع ، وخلال أزمة الجائحة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 استطاعت الغرفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حصر تحديات الصناعة وتقديمها لمتخذي القرار لبحث سبل دعم وتنمية أعمالهم ، كما أطلقت مبادرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصري لإطلاق كول سنتر لدعم الشركات في مواجهة الأزمة والرد على استفساراتهم وتقديم المساعدة لهم .

وأختتم اللقاء بالشكر والعرفان للدور الرائد لكافة الشركاء الإستراتيجين وهم وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وأكاديمية البحث العلمي .