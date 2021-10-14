غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن نتائج أعمالها على مدار 5 سنوات
: في خطوة لإتمام إجراءات العملية الإنتخابية للمجلس الجديد، أعلنت غرفة
صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إنعقاد الجمعية العمومية لمناقشة
نتائج أعمالها عن الفترة من 2017 – 2021 وتقديم الميزانيات التفصيلية
وإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة المنصرف ، وذلك في مقر اتحاد الصناعات
المصرية بحضور أعضاء المجلس وعدد من المرشحين الجدد وممثلي الشركات .
صرح الدكتور / خالد عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية
قائلاً :" إن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نجحت في تعزيز دورها
الذي يعد نافذة الصناعة المصرية وأحد أعمدة دعم منظومة التحول الرقمي وتوطين
الأدوات التقنية لدى مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة ، لاسيما وأن الغرفة
استطاعت خلق مناخ عمل مثالي لشركات القطاع وتقديم خدمات ذو قيمة مضافة تتناسب
وطموحات الشركات في ترسيخ حضورهم على الخريطة العالمية للصناعة ".
وخلال اللقاء ، إستعرض المهندس/ وليد جاد رئيس مجلس الإدارة عن الفترة
المذكورة نتائج أعمال الغرفة التي تضمنت زيادة عدد الأعضاء على مدار 5 سنوات بنسبة
313% ، حيث بدأت الدورة بعدد 114 شركة ووصلت إلى 6272 بنهاية
سبتمبر 2021 ، مؤكدا أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية أن تصبح المحرك
الفعال لتنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مختلف
الهيئات الحكومية والجهات المعنية .
وفي سياق متصل ، أوضح أن استراتيجية الغرفة خلال الفترة الماضية نجحت في
العمل على توفير العديد من فرص النمو لأعضاء الغرفة داخلياً وخارجياً وتوطين
تكنولوجيا المعلومات لدى مختلف القطاعات ، في خطوة تعزز دورها في المساهمة الفعالة
للدفع بقاطرة التحول الرقمي في الدولة .
كما أضاف أن محاور عمل استراتيجية الغرفة خلال السنوات الماضية أستندت على 6 محاور
رئيسية هي تنمية الأعمال محلياً وتنمية الأعمال دولياً ورفع قدرات الشركات ودعم
منظومة الإبتكار والإبداع ورفع الوعي المجتمعي بالتشريعات والقوانين المتعلقة
بتنظيم الصناعة وتحقيق الإستدامة وتوفير مصادر تمويل جديدة .
كما أوضح أن الغرفة حرصت على تقديم خدمات القيمة المضافة للأعضاء مثل برامج
التأمين الصحي ومشروع توظيف ذوي الإحتياجات الخاصة لدى الشركات الأعضاء كأحد محاور
دعم المسئولية المجتمعية للقطاع ، وخلال أزمة الجائحة العالمية الناجمة عن انتشار
فيروس كورونا كوفيد-19 استطاعت الغرفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حصر تحديات
الصناعة وتقديمها لمتخذي القرار لبحث سبل دعم وتنمية أعمالهم ، كما أطلقت مبادرة
بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصري لإطلاق كول سنتر لدعم الشركات في مواجهة الأزمة
والرد على استفساراتهم وتقديم المساعدة لهم .
وأختتم اللقاء بالشكر والعرفان للدور الرائد لكافة الشركاء الإستراتيجين
وهم وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وأكاديمية البحث
العلمي .