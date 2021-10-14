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سامح شكري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي التعاون

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:03 م
اللقاء
اللقاء
مارينا بشارة
‬⁩التقى سامح شكري، وزير الخارجية، منذ قليل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روبرت مينينديز
موضوعات التعاون الثنائي
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر الصفحة الرسمية علي موقع "تدوينات" بأن اللقاء يتناول موضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما يتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

وكان أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تهنئة جمهورية مصر العربية لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، على نجاح انعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية، والجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية من أجل ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي، بما أتاح المجال للشعب العراقي الشقيق في التعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه.

وتوجه المتحدث الرسمي بصادق تمنياته أن تكون هذه الانتخابات خطوة في تعزيز مسيرة الاستقرار والرخاء للشعب العراقي الشقيق، وصولًا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمر في البناء على ما تحقق من إنجازات في العراق خلال الفترة الماضية، بما يُعلي من مصلحة الأشقاء العراقيين، ويُلبي طموحاتهم نحو وطن آمن ومزدهر؛ مؤكدًا دعم مصر المُستمر لكافة الجهود التي تحقق مصالح العراق وأمنه واستقراره، وتُسهم في ترسيخ مكانته ودوره العربي والإقليمي الفاعل.
سامح شكري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي التعاون
سامح شكري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي التعاون
سامح شكري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي التعاون
سامح شكري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي التعاون

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري الخارجية

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