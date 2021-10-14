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الهيئة العامة للاستثمار تفتتح المركز الرابع عشر لخدمات المستثمرين على مستوي الجمهورية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:04 م
ارئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يتفقد المركز
ارئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يتفقد المركز
الفجر الاقتصادي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالمحافظة، والرابع عشر على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب - عقب الافتتاح - إلى أن المركز سيقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف، تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، كما سيساهم في تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل، لافتاً إلى أن تواجد مقر دائم لخدمة المستثمرين بمحافظة الفيوم يعزز من استغلال الفرص المتاحة للاستثمار بشكل أكثر فاعلية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المركز سيقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين، تشمل خدمات تأسيس الشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية، وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات، كما سيتواجد في المركز ممثلون عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة منها مصلحة السجل التجاري، ومصلحة الضرائب، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأوضح عبد الوهاب أن مركز خدمات المستثمرين بالفيوم يقع على مساحة 5000 متر مربع، منها 1000 متر مربع للمبنى المُكون من طابقين، منوهاً إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة سوف يقدم أسهل الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتى تلتزم بها كافة مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تضم هذه المراكز ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة حكومية وغير حكومية مرتبطة بتقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية.

الكلمات المفتاحية

مراكز خدمات المستثمرين الهيئة العامة للاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب

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