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مجلس الأمن المركزي اللبناني يعقد اجتماعا طارئا بمقر وزارة الداخلية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:07 م
لبنان
لبنان
وكالات

عقد مجلس الأمن المركزي اللبناني، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا بمقر وزارة الداخلية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

 

 وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

 

وبدأ أنصار الحزبين، تنفيذ اعتصام شد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن المركزي لبنان اطلاق نار

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