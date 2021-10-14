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القوات الجوية تنفذ عروضا فى سماء مصر احتفالا بعيدها

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:12 م
ارشيفية
ارشيفية
كريم وزيري
نفذت القوات الجوية، عددا من العروض الجوية فى سماء مصر التى عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقى الذى يتمتع به نسور الجو، وذلك فى إطار إحتفال القوات الجوية بعيدها التاسع والثمانين على إنشائها.

وأكد الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، أن القوات الجوية ماضية فى طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر وذلك وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائمًا على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر.

وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذى يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذى سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة) جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عُقد بأحدى القواعد الجوية بمناسبة الإحتفال بعيد القوات الجوية.

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمى والنوعى، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على جميع المحاور الإستراتيجية للدولة المصرية.

وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث قدراتها خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوى وإتاحة الفرصة لمقاتلى القوات الجوية لتنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن رجال القوات الجوية سيظلون مقتدين برجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شُهَدَائِنا الأَبرَار الذين قدموا أغلى ما لديهم فى سبيل الله لتحيا مِصر آمنة مستقرة فى عِزة وإباء أبد الدهر، محافظين على أعلى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ مهامهم التى تسند إليهم بكفاءة وإقتدار لتصون وتحمى مقدرات الوطن.

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