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كل ما تريد معرفته عن تطبيق نظام 3 فترات في المدارس

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:13 م
التعليم
التعليم
محمد العطار


لتقليل كثافة الفصول، بدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام الثلاث فترات بعدد من المدارس، وذلك وفقا لضوابط معينة لحماية الطلاب من فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".

سبب تطبيق نظام الثلاث فترات
وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائم الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب المدارس مهم وضروري خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تقليل الكثافة في المدارس التي تعانى من ارتفاع كبير فى أعداد الطلاب بها، خاصة التى تعمل فترتين، لافتة إلى أنه يمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر.


طرق تطبيق الثلاث فترات
وقالت تقارير إن المدرسة التى تطبق الفترات الثلاثة لخفض الكثافة الطلابية سوف تعيد توزيع المعلمين على الفترات الثلاثة، بحيث يتم توفير أعضاء هيئة تدريس خلال اليوم الدراسي بالكامل.

وأوضحت أن تطبيق الفترات الثلاثة ليس فى جميع المدارس وإنما فى الضرورة القصوى فقط، وأن هناك حلولا يجب على المدرسة أن تكون قد استنفذتها لتطبيق نظام الفترات الثلاثة منها استغلال الإتاحات وأيضا أماكن الفراغ وأن يكون تطبيق الفترتين لم يصل بالكثافة إلى الحد المطلوب.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية سيكون للضرورة القصوى، وسيكون عبر تقليل زمن الفترتين الأولى والثانية لإتاحة فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر من اليوم الدراسى.

هل يؤثر النظام على الطلاب؟
وفي هذا الشأن، قال الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن التعليمي رفعت فياض، إن تطبيق 3 فترات دراسية بالمدارس ليس حل لخفض المشكلات، لأن هذا الأمر سيقلل مدة الفترة الدراسية، وسيكون له مشكلات فى الناحية التعليمية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد فياض أن هذا الأمر لا يحقق الكفاءة التعليمية بين الطلاب التى سيكون بها مرحلتين وثلاث مراحل، وأنه يري أن تقسيم الفترة المدرسية إلى 3 فترات ستؤثر على الطلاب، ويرفض فكرة الثلاث فترات، وطالب بوجود حل لهذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك مداس كثيرة لا يوجد بها حصص ترفيهية، وذلك لعدم وجود ملعب، أو حوش أمام المدرسة.

وأوضح أن تطبيق 3 فترات يلزم توافر عدد كبير من المدرسين، أو أن يقوم المدرس بشرح نفس المادة ثلاث مرات فى اليوم.

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وزارة التعليم نظام الـ3 فترات طارق شوقي المنظومة التعليمية المدارس التعليم

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