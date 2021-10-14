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التأمينات: التحول الرقمي يتيح للمواطن الحصول على الخدمة من منزله (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له توجيهات واضحة بضرورة تطبيق التحول الرقمي بالهيئة.

وأشار "عوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أنهم بدأوا بالفعل في تطبيق خطة التحول الرقمي، حيث تم التعاقد مع تحالف من شركات عالمية لإنشاء منظومة تأمينات جديدة آلية، مضيفا: "عارف أن في معاناة في التعامل مع التأمينات، ومكاتب التأمينات ليست لائقة".

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن التحول الرقمي سيتيح للمواطن الحصول على الخدمة وهو في منزله من خلال هاتفه المحمول في سهولة ويسر.

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الفجر الرئيس السيسي التأمينات الاجتماعية أخبار مصر

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