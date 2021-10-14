Advertisements

التحقيق مع صاحب محل لحيازته مشروبات كحولية مجهولة بالمنيرة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:20 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع صاحب بقاله بمنطقة المنيرة، لحيازته على مشروبات كحولية مجهولة المصدر داخل محل البقالة.
ضبط المتهم
وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية، وتبين أن صاحب المحل يتاجر في المشروبات الكحولية دون ترخيص
القبض على صاحب محل بقالة
ألقى رجال المباحث القبض على صاحب محل بقالة، لاتهامه بالاتجار بالمشروبات الكحولية، بمنطقة المنيرة الغربية بدون ترخيص، وضبط بحوزته كميات من المشروبات الكحولية المتنوعة.

وتم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية غير المرخصة، حيث تم العثور على كميات من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، داخل محل بقالة، بمنطقة المنيرة الغربية، تبين أن صاحب المحل يتاجر بها بدون ترخيص.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

منذ نصف ساعة

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 14 ساعة

طلب جديد لـ كيروش في منتخب مصر قبل كأس العرب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ 34 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements