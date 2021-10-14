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9 طعنات و 150 ألف جنيه.. إحالة متهم بقتل شاب في المعادي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:20 م
محكمة
محكمة
داليا عادل
أحالت نيابة المعادي اليوم الخميس، متهم بقتل شاب بعدما نصب عليه في 150 ألف جنيه بمنطقة المعادي، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة أن الضحية يدعي "ممدوح م"، 24 سنة حاصل على ليسانس حقوق، وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة "ضباط متخصصين"، وتعرف على المتهم ويدعي "مصطفى"، وأوهمه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة واستولى منه على مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تسهيل قبوله بالكلية على غير الحقيقة.

وأفادت التحقيقات أن الضحية فور علمه بقيام المتهم بالنصب عليه، طالبه برد المبلغ الذي قام بدفعه، فاستدرجه المتهم لمنطقة طرة البلد، دائرة قسم شرطة المعادي، وقام بالاشتراك مع آخرين، وطعنه 9 طعنات وفروا هاربين.
قرار الإحالة
وجاء في قرار الإحالة أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "مصطفى. ي" 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، لأنه بدائرة قسم المعادي في يوم19 202012 قتل عمدًا المجني عليه " ممدوح. أ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض- موضوع الاتهام اللاحق- بأن قام باستدراجه من منزله وتوجها إلى مكان ناءٍ بعيدًا عن أعين الرقباء وما إن وصلا حتى استل السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات قاسية بمناطق متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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