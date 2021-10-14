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استمرار حبس عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية المخالفة بالبدرشين

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:23 م
متهم
متهم
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة في البدرشين.
بداية الواقعة
ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عددا من الأسلحة النارية غير مرخصة داخل مسكن عاطل في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
حيازة عاطل لأسلحة نارية خرطوش
وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لأسلحة نارية خرطوش بدون ترخيص، للاتجار بها في البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط عددا من الأسلحة الخرطوش وطلقات تبين أنها غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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